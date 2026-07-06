وزیر امور خارجه انگلیس با اذعان به فروپاشی نظم قدیم جهانی اعلام کرد که لندن دیگر نباید انتظار داشته باشد آمریکا نقش گذشته را ایفا کند و باید وابستگی خود را به واشنگتن کاهش دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ایوت کوپر روز دوشنبه در یادداشتی برای اندیشکده چتم‌هاوس نوشت که آمریکا درحال عقب‌نشینی از نقش سنتی خود در عرصه امنیت بین‌المللی است و کشور‌های اروپایی باید مسئولیت بیشتری برای تأمین منافع و امنیت خود برعهده بگیرند.

او با اشاره به تداوم روابط انگلیس و آمریکا تصریح کرد که لندن دیگر نمی‌تواند مانند گذشته به یک متحد واحد متکی باشد و کاهش وابستگی به واشنگتن، قدرت عمل انگلیس را افزایش خواهد داد.

وزیر خارجه انگلیس با اشاره به تغییر موازنه قدرت در جهان افزود که نظم قدیم در حال فروپاشی است و رقابت قدرت‌های بزرگ، گسترش سیاست‌های حمایت‌گرایانه، استفاده ابزاری از انرژی و مواد معدنی راهبردی و کاهش پایبندی قدرت‌های غربی به قواعد تجارت جهانی، فضای بین‌المللی را دگرگون کرده است.

کوپر همچنین خواستار شکل‌گیری رابطه‌ای ساختارمندتر میان انگلیس و کشور‌های اروپایی شد و گفت که لندن باید در ایجاد معماری امنیتی جدید اروپا نقش رهبری ایفا کند. او از تقویت نقش کشور‌های اروپایی در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و کاهش وابستگی این پیمان به آمریکا حمایت کرد.

او اذعان کرد که سیاست‌های نادرست دولت‌های متوالی انگلیس، کاهش بودجه دفاعی، وابستگی اقتصادی به شمار محدودی از کشور‌ها و تضعیف روابط لندن با اتحادیه اروپا، این کشور را در برابر تحولات جهانی آسیب‌پذیرتر کرده است.

وزیر خارجه انگلیس در بخش دیگری از این یادداشت مدعی شد که لندن در جریان جنگ اخیر از متحدان خود در منطقه خلیج فارس حمایت کرده، اما از عملیات تهاجمی آمریکا و (رژیم) اسرائیل علیه ایران پشتیبانی نکرده است.

کوپر در ادامه با تکرار ادعای پایبندی انگلیس به نظم مبتنی بر قواعد، اذعان کرد که (رژیم) اسرائیل همچنان مانع ورود کمک‌های حیاتی به غزه می‌شود و برنامه موسوم به صلح غزه در معرض شکست قرار دارد.

اظهارات وزیر خارجه انگلیس درباره پایان نظم قدیم جهانی و کاهش اتکاپذیری آمریکا، بازتاب تازه‌ای از شکاف فزاینده میان متحدان غربی و نگرانی کشور‌های اروپایی از پیامد‌های سیاست‌های یکجانبه واشنگتن است.

تحلیل‌گران و کارشناسان سیاسی در انگلیس بر این باورند که دولت می‌کوشد با تقویت مناسبات اروپایی و تشکیل ائتلاف‌های مقطعی، بخشی از خلأ ناشی از عقب‌نشینی آمریکا را جبران کند.