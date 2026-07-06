فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صفحه مجازی خود، نوشت: شعارهای ملت بزرگ ایران که با خونخواهی رهبر شهید توأم شده، به خشمی مقدس و اتحادی پولادین علیه دشمنان این مرز و بوم تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر محسن رضایی در این پیام نوشته است: ملت بزرگ ایران، پس از پنج دهه، امروز نیز با همان صلابت و ایمان روز‌های آغازین انقلاب، شعار‌های کوبنده‌ خود را علیه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب سر می‌دهند؛ این شعار‌ها که با خونخواهی رهبر شهید توأم شده، به خشمی مقدس و اتحادی پولادین علیه دشمنان این مرز و بوم تبدیل شده است.