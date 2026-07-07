به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای اکبر بهنام‌جو، استاندار قم در گفت‌وگو با شبکه خبر، برنامه‌های در نظر گرفته شده برای آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهر مقدس قم را بیان کرد. متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است:

سوال: برنامه استان قم چه ساعتی شروع می‌شود و چه تمهیدهایی برای زائران در نظر گرفته‌اید؟

بهنام‌جو: بحمدالله استان قم آماده می‌شود تا مراسم اصلی نماز و تشییع رهبر عزیز و خانواده ایشان را داشته باشیم. کار‌هایی که انجام و مقدماتی را که فراهم شده، به خوبی جلو رفته‌ایم. رأس ساعت ۶ صبح، مراسم نماز و پس از آن مراسم تشییع را داریم.

درست است که نماز از ساعت ۶ صبح آغاز می‌شود، اما از ساعت‌های پیش از آن، مردم و دلدادگان رهبر شهید و عزیزمان در محور پیامبر اعظم از سمت حرم حضرت معصومه به سمت مسجد مقدس جمکران می‌آیند. مسافت ۷ کیلومتری و مسیر عبادی را با عشق و علاقه می‌گذرانند تا به مسجد مقدس جمکران برسند. نزدیک به دو سوم مسجد، پر شده است و مردم که از سراسر کشور حضور یافته‌اند.

در دیداری که با همین مردم عزیز و گفت‌وگویی که داشتیم، می‌پرسیدیم که از کجا آمدید، گفتند که از اصفهان، همدان و جا‌های مختلف آمده‌اند تا در مراسم‌ قبل از برگزاری نماز حضور یابند و در آن فضا قرار گیرند تا به رهبر شهید خود نزدیک‌تر باشند؛ سپاسگذارم از این همه دلدادگی. هم از مردم خود استان و هم استان‌های دیگر که حرکت می‌کنند.

تمهیدهای خوبی آماده کرده‌ایم. در مسجد مقدس جمکران، پس از نماز مغرب و عشاء دوشنبه شب، مراسم با معنویتی آغاز شد و مداحان عزیز به نوبت مرثیه‌سرایی کردند. سخنرانان بسیار خوبی مشخص شدند که در زمان از نماز مغرب دوشنبه تا ساعت ۶ صبح سه‌شنبه که نماز صبح را به جماعت اقامه کنند تا برنامه‌های متنوعی داشته باشند. پس از آن، از مسجد مقدس جمکران به سمت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، مراسم تشییع را داریم.

در قم، شور و هیجان بسیار زیادی ایجاد شده است و حماسه دوباره خلق خواهد شد. نماز بسیار با شکوه، نمازی که مبداء آغاز آن از مسجد مقدس جمکران است و به صحن‌های مختلف و بیرون از مسجد مقدس جمکران ادامه می‌یابد و محور بلوار پیامبر اعظم صل الله علیه و آله و سلم که ۷ کیلومتر است. مردمان عزیز در این مسیر به‌صورت مرتب و منظم می‌ایستند تا این نماز به یادماندنی و تاریخی را برگزار کنند و به دنبال آن، مراسم تشییع را داریم.