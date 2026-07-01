نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران، نوشت: رهبرا، ما تا آخرین نفس بر عهد خود ایستاده‌ایم و هم‌نوا با شما میخوانیم «سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ».

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیام دریادار علی‌اکبر احمدیان بدین شرح است:

سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ

امروز، آقای شهید ایران خود به میدان آمد و با خون خویش حجت را بر همگان تمام کرد و مسئولیتی سنگین‌تر از گذشته بر دوش همه ما نهاد.

جوشش خون او، علت بعثت مردمی شد که امروز یک‌صدا فریاد زدند: «هیهات مِنّا الذلّه».

رهبرا، ما تا آخرین نفس بر عهد خود ایستاده‌ایم و هم‌نوا با شما میخوانیم؛

«سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ».