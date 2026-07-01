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نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران، نوشت: رهبرا، ما تا آخرین نفس بر عهد خود ایستادهایم و همنوا با شما میخوانیم «سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ».
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیام دریادار علیاکبر احمدیان بدین شرح است:
سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ
امروز، آقای شهید ایران خود به میدان آمد و با خون خویش حجت را بر همگان تمام کرد و مسئولیتی سنگینتر از گذشته بر دوش همه ما نهاد.
جوشش خون او، علت بعثت مردمی شد که امروز یکصدا فریاد زدند: «هیهات مِنّا الذلّه».
رهبرا، ما تا آخرین نفس بر عهد خود ایستادهایم و همنوا با شما میخوانیم؛
«سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ».