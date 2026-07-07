سخنگوی سازمان ملل در واکنش به تماس تلفنی «دونالد ترامپ» با رئیس فیفا و تعلیق کارت قرمز بازیکن تیم آمریکا تاکید کرد: ورزش هرگز نباید سیاسی شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ استعفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش‌های پی در پی درباره تماس ترامپ با رئیس فیفا گفت: ورزش نباید هرگز سیاسی شود. متاسفانه همیشه بخشی از ورزش سیاسی بوده است، به‌ویژه زمانی که تیم‌ها با پرچم ملی خود بازی می‌کنند.

فیفا در اقدامی جنجالی محرومیت «فولارین بالوگون» مهاجم تیم ملی آمریکا برای یک بازی در پی دریافت کارت قرمز را به حالت تعلیق درآورد و او می‌تواند در دیدار یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک به میدان برود.

تصمیم نهاد حاکم بر فوتبال جهان برای تعلیق محرومیت کارت قرمز صادرشده علیه فلورین بالوگون مهاجم آمریکایی، در دیدار حذفی برابر بوسنی و هرزگوین، نگرانی‌هایی درباره احتمال تاثیر ترامپ بر این تصمیم ایجاد کرد.

ترامپ که به مداخله گری در همه امور مشهور است، روز دوشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در کاخ سفید تایید کرد که با رئیس فیفا تماس گرفته، اما مدعی شد که در لغو کارت قرمز بالوگون دخالت نداشته است.

رئیس جمهوری آمریکا گفت که از «جیانی اینفانتینو» رئیس فیفا خواسته است کارت قرمز صادرشده علیه یک بازیکن ستاره فوتبال آمریکا را پیش از دیدار حساس مرحله یک‌هشتم نهایی مورد بررسی قرار دهد، اما ادعا کرد که در این تصمیم جنجالی به‌طور نامناسبی دخالت نداشته است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که تعدادی از فدراسیون‌های فوتبال کشور‌های دیگر این تصمیم را به باد انتقاد گرفتند و کمیسیون اروپا خواستار «بازی منصفانه و رقابت شفاف» در ورزش شد.

مقامات بلژیکی که کشورشان امروز مقابل آمریکا بازی خواهد کرد، نگرانی‌های شدیدی را ابراز کردند و رسما این حکم را به چالش کشیدند.

وزیر خارجه بلژیک به پولیتیکو گفته بود این تصمیم «سوالات زیادی ایجاد می‌کند»، فدراسیون فوتبال این کشور نیز بیانیه‌ای تند صادر کرده و سپس وضعیت بازی بالوگان را به‌طور رسمی به چالش کشیده است.

نایب‌رئیس پیشین فیفا و عضو افتخاری این سازمان گفت، تصمیم فیفا برای لغو کارت قرمز فولارین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶ به اعتبار آن آسیب زده است.

ویاچسلاو کولوشکوف افزود: فیفا مدت‌هاست که دیگر مستقل و خودمختار نیست. انگار جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هرگز از دفتر دونالد ترامپ خارج نشده است، همان‌جا که مدالی طلایی به او اهدا کرد و از او خواست جام جهانی را به یک نمایش مضحک تبدیل کند. این حرف‌ها و اتفاقات کاملاً بی‌معنا و مضحک است.