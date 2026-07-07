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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت بر تداوم تأمین کالاهای اساسی و توسعه عرضه مستقیم محصولات تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسروریفر از همکاری عوامل اجرایی و مباشران در جذب و توزیع بهموقع اقلام تنظیم بازاری از جمله برنج و روغن قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه استمرار تأمین کالاهای اساسی نیازمند برنامهریزی، هماهنگی و نظارت مستمر است، اظهار داشت: مکاتبات بهموقع، اعلام سریع کمبودها، انتخاب مباشران توانمند و نظارت بر روند توزیع، از مهمترین عوامل در تداوم تأمین و توزیع مناسب کالاهای تنظیم بازاری درشهرستان تفت به شمار میرود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت در پایان با اشاره به برنامههای پیشروی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفت، گفت: ایجاد شببازار در محوطه بازارچه «مزرعه تا سفره» با هماهنگی عوامل اجرایی در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی قرار دارد. این اقدام در راستای توسعه عرضه مستقیم محصولات تولیدی و صنایعدستی شهرستان و تسهیل دسترسی شهروندان به این محصولات اجرا خواهد شد.