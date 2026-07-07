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تیمهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر شهرستان تفت، جهت ارائه خدمات به زائران به تهران اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در پی برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، تیمهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر شهرستان تفت، جهت ارائه خدمات امدادی و پوشش مراقبتی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم، به محل اعزام شدند.
نجاتگران و امدادگران هلال احمر تفت با حضور فعال و تجهیز به خودروهای امدادی و آمبولانس، تا پایان مراسم آماده خدمترسانی و پاسخگویی به حوادث احتمالی خواهند بود تا ایمنی و سلامت سوگواران را تامین نمایند.