سخنگوی وزارت امور خارجه، لفاظی وزیر خارجه آلمان درباره تنگه هرمز را شرم‌آور خواند و گفت: آلمان باید به خاطر همدستی در تجاوز نظامی علیه ایران پاسخگو باشد و غرامت بپردازد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان درباره وضع تنگه هرمز نوشت:

" لفاظی‌های وزیر خارجه آلمان راجع به تنگه هرمز شرم‌آور است و از حیث وارونه‌نشان دادن ماجرا و بازی با کلمات، «مفیستوفلس» در نمایشنامه «فاوست» گوته را در ذهن تداعی می‌کند.

آلمان باید به طور کامل به‌خاطر همدستی‌اش در تجاوز نظامی علیه ایران پاسخگو باشد و غرامت مترتب بر اقدامات غیرقانونی و مجرمانه‌اش را بپردازد.

این نوع دست پیش‌گرفتن‌ها نمی‌تواند رژیم حاکم بر برلین را از مسئولیتش به‌خاطر مشارکت در یک جنگ غیرقانونی و جنایات جنگی ارتکابی علیه ایرانیان، مبرا کند. "