اوقات شرعی ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز سه شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، ۲۲ محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و ۷ جولای ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۴۱ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۷ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۰ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۴۳ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۳ دقیقه

ذکر روز سه شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین

حدیث روز:

امام باقر علیه السلام فرمود: اَلبِرُّ وَ الصَّدَقَةُ یَنفیانِ الفَقرَ وَ یَزیدانِ فِى العُمرِ وَ یَدفَعانِ عَن صاحِبِهِما سَبعینَ میتَةَ سوءٍ.

کار خیر و صدقه، فقر را مى بَرند، بر عمر مى افزایند و هفتاد مرگ بد را از صاحب خود دور مى کنند. (من لا یحضر الفقیه ج ۲، ص ۶۶ - ثواب الاعمال (ترجمه حسن زاده) ص ۶۸۸)

احکام شرعی:

رباى قرضى

سوال) از کسى مبلغى پول مى‌خواهیم قرض بگیریم یا بدهیم. شخص پول دهنده شرط مى‌کند به شرط آنکه یک ونیم برابر آن را در چند قسط از شما بگیرم پول را به شما مى‌دهم. الف) آیا پول اضافه‌اى که وام دهنده مى‌گیرد حلال است یا حرام؟ ب) آیا براى قرض گیرنده شرعاً مشکلى پیش مى آید؟

جواب) روش مذکور ربا است و ربا دادن و ربا گرفتن حرام است. (استفتائات مقام معظم رهبری)