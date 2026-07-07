شورای رهبری حماس از مواضع اصولی و شجاعانه شهید آیت‌الله خامنه‌ای در دفاع از مسئله فلسطین و پشتیبانی از مقاومت قدردانی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد: هیئتی عالی رتبه از رهبران این جنبش به ریاست محمد درویش، رئیس شورای رهبری حماس، در مراسم وداع و تشییع شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران در تهران شرکت کرد.

این جنبش در بیانیه‌ای اعلام کرد که این هیئت در سفر به ایران، سلسله دیدار‌هایی با شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران برگزار کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و تعدادی دیگر از مسئولان ایرانی از جمله مقاماتی بودند که هیئت حماس با آنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدارها، رئیس هیئت حماس مراتب تسلیت این جنبش را به رهبری، دولت و ملت ایران به مناسبت شهادت رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران و همراهان وی اعلام کرد.

محمد درویش همچنین از مواضع اصولی و شجاعانه شهید آیت الله خامنه‌ای در دفاع از مسئله فلسطین، حمایت از پایداری ملت فلسطین و پشتیبانی از مقاومت قدردانی کرد.

هیئت حماس در این رایزنی‌ها آخرین تحولات سیاسی و میدانی مربوط به مسئله فلسطین به ویژه اوضاع فاجعه‌بار انسانی در نوار غزه که در سایه تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین رو به وخامت گذاشته است، تشریح کرد.

این هیئت همچنین گزارشی از وضع کرانه باختری و قدس ارائه داد و به تشریح حملات مستمر ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در این مناطق پرداخت.

در این دیدارها، دو طرف بر ادامه توسعه روابط دوجانبه و تقویت هماهنگی مشترک در سایه چالش‌های جاری منطقه تاکید کردند. همچنین ضرورت تداوم تلاش‌ها برای توقف تجاوزات علیه ملت فلسطین، وادار کردن رژیم اشغالگر به اجرای تعهدات خود و پایان دادن به نقض‌های مستمر این رژیم مورد تاکید قرار گرفت.

حماس در بیانیه خود افزود که دو طرف بر اهمیت ادامه حمایت از پایداری ملت فلسطین و مقاومت آن تاکید کردند؛ به گونه‌ای که منجر به تحقق خواسته‌های ملت فلسطین برای آزادی، پایان اشغالگری و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شود.