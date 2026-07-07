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روسیه در آستانه نشست هفته جاری ناتو در ترکیه، از حمله گسترده پهپادی اوکراین به خاک این کشور خبر داد و هشدار داد: در پاسخ، حملات تلافیجویانهای شدیدتر و قدرتمندتری علیه اوکراین انجام خواهد داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت دفاع روسیه در بیانیهای اعلام کرد که ارتش اوکراین از یکشنبه شب تا بامداد دوشنبه، ۶۲۵ پهپاد تهاجمی دوربرد را به سوی اهدافی خارج از مناطق درگیری شلیک کرده است.
این وزارتخانه افزود که ۶۱۳ فروند از این پهپادها بر فراز خاک روسیه رهگیری یا منهدم شدهاند.
در این بیانیه آمده است: هدف از این حمله، تلاش ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین در آستانه نشست ناتو در آنکارا بود تا به حامیان اروپایی خود، از جمله انگلیس نشان دهد که با استفاده از منابع مالی تأمینشده از سوی آنان، آمادگی حمله به اهداف غیرنظامی در روسیه را دارد.
بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، اهداف اصلی این حملات پهپادی شامل زیرساختهای غیرنظامی سوخت و انرژی و همچنین مراکز لجستیکی در مناطق لنینگراد، بریانسک، بلگورود، یاروسلاول، کالوگا، کورسک و نیز کریمه بوده است.
این وزارتخانه افزود که اگرچه چند تأسیسات غیرنظامی آسیب دیدهاند، اما این خسارات قابل ترمیم است و تأسیسات آسیبدیده بازسازی خواهند شد.
وزارت دفاع روسیه همچنین تأیید کرد که نیروهای این کشور در طول شب گذشته، در اقدامی تلافیجویانه، تأسیسات صنایع نظامی اوکراین و زیرساختهای سوخت و انرژی مرتبط با بخش نظامی را در کییف و استان کییف هدف قرار دادهاند.
این وزارتخانه در ادامه هشدار داد که افزایش کمکهای نظامی غرب به اوکراین، از جمله پهپادها، موشکها و مهماتی که از سوی کشورهای اروپایی و انگلیس ارسال میشود، «بدون پاسخ نخواهد ماند» و با «افزایش متناسب در تعداد و شدت حملات تلافیجویانه روسیه» علیه اهدافی در اوکراین مواجه خواهد شد.
ویتالی کلیچکو شهردار کییف در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که پایتخت اوکراین هدف شدیدترین حمله در ماههای اخیر قرار گرفته است.
او در کانال تلگرامی خود نوشت: این گستردهترین حمله به پایتخت بود.