سرمربی تیم ملی فوتبال مصر در واکنش به حاشیه‌های بالا بردن پرچم فلسطین پس از صعود تاریخی مصر در جام جهانی تاکید کرد که هر کسی رنج مردم فلسطین را احساس نکند، انسان نیست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «حسام حسن» در نشست خبری پیش از دیدار مصر و آرژانتین گفت که به شدت با ملت فلسطین و مساله فلسطین همدردی می‌کند و این قضیه در قلب هر مصری جای دارد.

او در پاسخ به پرسشی درباره بالا بردن پرچم فلسطین گفت که حمایتش از مردم فلسطین، موضعی انسانی و اخلاقی است.

سرمربی تیم ملی مصر با اشاره به شرایط سخت مردم غزه افزود ملت فلسطین در فضای باز، میان چادر‌ها و در شرایطی بسیار دشوار زندگی می‌کند و همه جزئیات زندگی آنان با رنج، محرومیت و ناامنی همراه شده است.

حسام حسن با انتقاد از بی‌تفاوتی جهانی در برابر رنج فلسطینیان گفت: «ننگ بر همه ماست که این ملت در چنین شرایطی تنها رها شده است.»

او با اشاره به شهادت هزاران کودک و زن در غزه تاکید کرد: این مسئله بسیار دردناک است، زیرا مردم فلسطین در کنار حملات و کشتار، با بیماری، کمبود غذا، تغییرات سخت آب و هوایی و بحرانی انسانی روبه‌رو هستند که پایان نمی‌یابد.

سرمربی تیم فوتبال مصر حسن در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در آمریکا وقتی حیوانی کشته می‌شود، کارزار‌ها به راه می‌افتد و شعار‌هایی در دفاع از حقوق حیوانات سر داده می‌شود، اما فلسطینیان کشته می‌شوند و گویا کسی اهمیتی به آنچه در حال وقوع است، نمی‌دهد.

او خطاب به جهان گفت: «بگذارید ملت فلسطین در صلح زندگی کند.»

حسام حسن تاکید کرد که بالا بردن پرچم فلسطین، پیامی برای حمایت و انصاف در حق این ملت است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که حسام حسن پس از پیروزی مصر برابر استرالیا و صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، پرچم فلسطین را در زمین مسابقه بالا برد؛ اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عربی و واکنش منفی رسانه‌های رژیم صهیونیستی را به همراه داشت.

او صعود تیم ملی مصر را به ملت مصر و ملت فلسطین تقدیم کرده و گفته بود مردم فلسطین با وجود همه رنج‌ها، از شادی مصری‌ها خوشحال شدند.

این موضع سرمربی تیم ملی مصر، موجی از حمایت در شبکه‌های اجتماعی عربی به همراه داشت و بسیاری از کاربران، سخنان او را پیامی انسانی، تاریخی و شجاعانه در حمایت از مردم فلسطین دانستند.