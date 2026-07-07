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وزیر دفاع لهستان اعلام کرد که ارسال اخیر موشکهای پاتریوت به اوکراین به درخواست مارک روته دبیرکل ناتو و فرماندهی نظامی آمریکا در اروپا انجام شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ولادیسلاو کاسینیاک کامیش روز دوشنبه در ورشو به خبرنگاران گفت: به درخواست دبیرکل ناتو و نیروهای آمریکایی در اروپا و پس از مشورت با گروه کاربران، تصمیم برای اهدای موشکهای پاتریوت گرفته شد.
او توضیح داد که تعداد موشکهای منتقل شده فقط «بخشی» از قابلیتهای لهستان را نشان میدهد و بر آمادگی دفاع هوایی این کشور تأثیری نخواهد گذاشت.
وزیر دفاع لهستان افزود که این تصمیم با دفتر ریاست جمهوری و دفتر امنیت ملی لهستان مورد بحث قرار گرفته و برای هیچ یک از این نهادها «تعجبآور» نبوده است.
این اظهارات پس از انتقاد متحدان کارول ناوروکی منتشر میشود که تصمیم دولت برای ارائه موشکهای پاتریوت به اوکراین را در بحبوحه حملات موشکی و پهپادی مداوم روسیه زیر سوال بردند.
کاسینیاک کامیش همچنین گزارشهای منتشر شده مبنی بر اینکه لهستان موشکهای پاتریوت جدید تولید شده در آمریکا را به اوکراین واگذار کرده است، رد کرد.
او گفت: از ما چنین چنین درخواستی نشده و چنین تصمیمی نگرفتهایم.
پیش از این دمیترو لیتوین دستیار و مشاور ولودیمیر زلنسکی از نامه رئیس جمهور اوکراین به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کنگره آمریکا درباره کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی خبر داده بود.
با کاهش قابل توجه ذخایر تسلیحاتی آمریکا به دلیل جنگ علیه ایران، وزارت جنگ ایالات متحده (پنتاگون) پیشتر به متحدان اروپایی هشدار داده بود که تحویل سلاحها با هدف پرکردن ذخایر طولانیتر میشود.
واشنگتن در میانه تلاش برای پرکردن ذخایر تسلیحات خود که در نتیجه جنگ با ایران تخلیه شدهاند، به متحدان اروپایی از جمله بریتانیا، لهستان، لیتوانی و استونی هشدار داده است که منتظر تاخیرهای طولانی در تحویل سلاحهای آمریکایی باشند.