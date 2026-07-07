به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ چارچوب هماهنگی، بزرگترین فراکسیون شیعیان در مجلس عراق بار دیگر خواستار مشارکت گسترده مردمی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید امت در این کشور شد.

این فراکسیون در این فراخوان از مردم عراق خواست به نشانه وفاداری به مسیر و مواضع ماندگار آن سید شهید در یاری‌رساندن به آرمان‌های امت اسلامی در این مراسم حضوری گسترده داشته باشند.

خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد: چارچوب هماهنگی» نشست دوره‌ای خود را در دفتر هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر و با حضور فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی و علی الزیدی، نخست‌وزیر برگزار کرد.

بر اساس این گزارش حاضران در این نشست، آخرین تحولات در عرصه ملی، به‌ویژه در زمینه تداوم مبارزه با فساد را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

رهبران «چارچوب هماهنگی» بار دیگر بر حمایت از اقدامات دولت و دستگاه قضایی در مبارزه با «ویروس فساد» و توقف حیف‌ومیل اموال عمومی تأکید کردند.

چارچوب هماهنگی بر لزوم حرکت مجلس نمایندگان به سمت فعال‌سازی سازوکار‌های نظارتی در راستای هماهنگی با گام‌های دولت و دستگاه قضایی و همچنین تشدید تلاش‌ها برای تصویب قوانین مهم تأکید کرد.

سران چارچوب هماهنگی در این نشست بار دیگر از مردم دعوت کردند در مراسم تشییع شهید، سید علی خامنه‌ای (قدس) حضوری حداکثری داشته باشند.