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استاندار کرکوک، بامداد سهشنبه دستوری مبنی بر تعطیلی همه ادارات و نهادهای دولتی استان در روز چهارشنبه صادر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ استاندار کرکوک در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد که تصمیم به تعطیلی به منظور فراهم کردن امکان شرکت ساکنان کرکوک در مراسم تشییع پیکر آیتالله سید علی خامنهای رهبر فقید ایران و همچنین آماده شدن برای شرکت در مراسم بزرگداشت شهادت امام زین العابدین در شهرستان داقوق گرفته شده است.
در این بیانیه آمده است که این تصمیم همچنین بر پیام همبستگی و اتحاد بین همه جوامع و ساکنان استان کرکوک تأکید دارد.
پیش از این استانهای نجف اشرف، کربلای معلی، بغداد، بصره، ذی قار، واسط، میسان، بابل، الدیوانیه، المثنی و دیالی روز چهارشنبه هشتم جولای جاری میلادی (۱۷ تیر) را به مناسبت مراسم بزرگ تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت تعطیل رسمی اعلام کردهاند.
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت اسلام، حضرت آیت الله العظمی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) قرار است در روز چهارشنبه آینده در شهرهای مقدس کربلا و نجف برگزار شود.