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رئیس جمهور لبنان از آمریکا خواست که برای خارج شدن نظامیان صهیونیست از جنوب لبنان، به تلآویو فشار بیاورد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان، شامگاه دوشنبه در بیانیهای ملتمسانه از آمریکا خواست که برای خارج شدن نظامیان صهیونیست از جنوب لبنان، به تلآویو فشار بیاورد.
عون، که تسلیمشدن به آمریکا و اسرائیل را به مقاومت در برابر اشغالگری ترجیح داده، گفت: «ادامه اشغال، مشروعیت دولت لبنان را تضعیف میکند، مانع استقرار نیروهای مسلح [لبنان]در امتداد مرز جنوبی میشود و اجرای توافقنامه چارچوب امضا شده در واشنگتن را زیر سوال میبرد».
خبرگزاری «تاس» به نقل از این بیانیه نوشت: «عقبنشینی نیروهای اسرائیلی برای هرگونه پیشرفت ملموس واقعی به سوی صلح و ثبات، کلیدی است».
رئیس جمهور لبنان با تأکید بر اهمیت احیای حاکمیت و تقویت نهادهای دولتی، افزود: «اگر اسرائیل همچنان سرسختانه برای حفظ حضور [نظامی] خود پافشاری کند، این با اهدافی که آمریکا و لبنان دنبال میکنند، در تضاد خواهد بود».
پیش از این، دولت عون با ارائه امتیازات بسیار بزرگ به صهیونیستها ذیل پیوست محرمانه توافق بیروت-تلآویو موافقت کرده بود.
روزنامه النهار لبنان هم گزارش داد که «جوزف عون» رئیس جمهور این کشور در حال آماده شدن برای سفر به کاخ سفید و دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا قبل از پایان ماه جاری میلادی (جولای) است.
روزنامه النهار لبنان افزود: این سفر بخشی از روند نهایی کردن توافق چارچوب با [رژیم] اسرائیل و پیگیری سازوکارهای اجرایی آن است که همزمان با مهیا شدن آغاز فعالیت «کارگروه نظامی» در جنوب لبنان تحت نظارت و حمایت آمریکا انجام میشود.
به نوشته این روزنامه لبنانی، این دیدار پس از دیدار پیشبینی شده بین «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام خواهد شد.
با این حال، منابع النهار تاکید کردند که هیچ قصدی برای برگزاری دیدار بین عون و نتانیاهو وجود ندارد.