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جنبش مقاومت اسلامی فلسطین ضمن پایبندی به اجرای توافق آتشبس اعلام کرد: رژیم اسرائیل همچنان به کارشکنی در اجرای توافق ادامه میدهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش حماس در بیانیهای اعلام کرد که به اجرای توافق آتشبس پایبند است و به تلاش برای انتقال مدیریت نوار غزه به کمیته ملی ادامه خواهد داد.
این جنبش از میانجیها و کشورهای ضامن خواست برای متوقف کردن تلاشهای اسرائیل جهت اخلال در اجرای توافق، بهصورت فوری وارد عمل شده و به این رژیم فشار وارد کنند.
حماس افزود که تصمیم مسئولانه برای انحلال کمیته اضطراری دولت، در راستای تکمیل روند انتقال وظایف اداره نوار غزه به کمیته ملی اتخاذ شده است.
این جنبش همچنین درباره تلاش اسرائیل برای کارشکنی در اجرای توافق آتشبس و ایجاد خلأ اداری با هدف تشدید رنج ساکنان غزه و جلوگیری از بازگشت زندگی عادی به این باریکه هشدار داد.