سازمان غیردولتی «آرشیو خشونت‌های مسلحانه آمریکا» گزارش داد: بر اثر تیراندازی در تعطیلی‌های سه روزه سالروز استقلال آمریکا، بیش از نفر ۴۰۰ نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این سازمان در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: آخر هفته چهارم ژوئیه، تعداد ۲۰ مورد تیراندازی‌های جمعی روی داد که تقریباً بی‌سابقه بود و از سال ۲۰۲۱ تاکنون روی نداده بود. تعداد کل قربانیان تیراندازی در این دوره شامل ۱۰۰ کشته و ۳۴۰ زخمی است.

آرشیو خشونت‌های مسلحانه خاطرنشان کرد که این ارقام اولیه هستند و ممکن است آمار تغییر کنند.

آمریکا در سال‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجه جرایم و خشونت‌های تیراندازی جمعی بوده است.

سازمان آرشیو خشونت‌های مسلحانه (GVA) پیشتر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۲ هزار نفر در آمریکا با سلاح‌ها گرم و سرد جان خود را از دست دادند.