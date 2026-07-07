اعلام کرد: گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه در ۸ مایل دریایی شرق «لیما» در سواحل عمان دریافت کرده است. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا

بر اساس اعلام این سازمان، یک نفتکش گزارش داده هنگام حرکت به سمت جنوب، مورد اصابت یک پرتابه قرار گرفته که منجر به وقوع آتش‌سوزی شده است.

جزئیات بیشتری درباره حمله به این کشتی و منبع شلیک این پرتابه منتشر نشده است.

با این حال به گفته برخی منابع، نفتکش «الرقایات» متعلق به قطر، قصد داشت با حمایت نیروی دریایی آمریکا از مسیر عمانی در تنگۀ هرمز عبور کند، که پس از بی‌توجهی به هشدارهای مکرر، هدف حمله قرار گرفته است.

هنوز هیچ مقام رسمی این خبر را تأیید یا رد نکرده‌اند.