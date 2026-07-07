به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان در اولین ساعات صبح امروز توسط آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید با حضور گسترده مردم در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

مردم عزادار از استان‌های مختلف کشور عصر روز گذشته برای شرکت در مراسم اقامه نماز و تشییع به مسجد مقدس جمکران آمدند به طوری که شب گذشته صحن و خیابان‌های اطراف مسجد جمکران مملو از جمعیت بود.

بعد از اقامه نماز، قرار است پیکر مطهر این شهدای والامقام به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) تشییع شود.