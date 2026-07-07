مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور پرشور مردم قدرشناس از مسجد مقدس جمکران تا حرم حضرت معصومه، در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، از دقایقی قبل و حتی پیش از شروع رسمی برنامه با حضور میلیونی و پرشور مردم قدرشناس و انقلابی از مسیر‌های اعلام‌شده از مسجد مقدس جمکران آغار شده و در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) تا حرم حضرت معصومه (س) ادامه دارد.

همچنین اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده محترمشان به امامت آیت الله جوادی آملی برگزار شد.

از نخستین ساعات بامداد، سیل عاشقان و دلدادگان این مجاهد شهید در مسجد مقدس جمکران و بلوار پیامبر اعظم (ص)، به حرکت درآمده تا پیکرِ بزرگ‌مردی را بدرقه کند که عمر خود را در مسیر پاسداری از اسلام، انقلاب و عزت ایران اسلامی سپری کرد.

مردم عزادار از استان‌های مختلف کشور عصر روز گذشته برای شرکت در مراسم اقامه نماز و تشییع به مسجد مقدس جمکران آمدند به طوری که شب گذشته صحن و خیابان‌های اطراف مسجد جمکران مملو از جمعیت بود. بعد از اقامه نماز، قرار است پیکر مطهر این شهدای والامقام به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) تشییع شود.

هم‌اکنون؛ آغاز اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان توسط حضرت آیت‌الله جوادی آملی در مسجد مقدس جمکران

فیلم کامل اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به وسیله حضرت آیت‌الله جوادی آملی در مسجد مقدس جمکران

فیلم کامل اقامه نماز بر پیکرهای مطهر شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب به وسیله حضرت آیت‌الله جوادی آملی در مسجد مقدس جمکران

لحظه‌ای پراحساس؛ اشک‌های آیت الله جوادی آملی در نماز و وداع با رهبر شهید انقلاب

انتقال پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان به جایگاه اقامه نماز بر پیکر ایشان در مسجد مقدس جمکران

قرائت فاتحه و وداع آیت‌الله جوادی آملی با رهبر شهید انقلاب

بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران

ورود پیکر مطهر «آقای شهید ایران» و شهدای خانواده ایشان به مسجد مقدس جمکران

نمای هوایی از حضور خیل عظیم عزاداران در مسجد مقدس جمکران و خیابان‌های اطراف پیش از اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صداوسیما از اقامه نماز بر پیکر رهبرشهید انقلاب به وسیله آیت الله جوادی آملی