

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و بلژیک در ششمین دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۳:۳۰ بامداد امروز (سه‌شنبه) در ورزشگاه «لومن فیلد» شهر سیاتل با قضاوت ادهم محمد داور اماراتی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۴ بر یک بلژیک به پایان رسید.

چارلز دکتلار (۹ و ۳۳)، هانس واناکن (۵۷) و روملو لوکاکو (۳+۹۰) برای بلژیک و مالیک تیلمن (۳۱) برای آمریکا در این دیدار گلزنی کردند.

آمریکا سومین میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ است که پس از کانادا و مکزیک از این رقابت‌ها کنار می‌رود.

در نیمه نخست بلژیک کار را هجومی و طوفانی آغاز کرد و پس از یکی، ۲ شوت خطرناک، روی شلوغی محوطه جریمه و البته اشتباهات و ناهماهنگی مدافعان آمریکا، خیلی زود به گل نخست رسید. در ادامه بلژیک سعی داشت فشار خود روی دروازه حریف را حفظ کند، اما بازیکنان آمریکا هم به خود آمده بودند و سعی داشتند گل خورده را جبران کنند. در ادامه آمریکا توسط فلورین بالوگان (مهاجمی که در اقدامی عجیب کارت قرمزش بخشیده شده بود) به یک ضربه کاشته دست یافت که این ضربه را ملک تیلمن و با دخالت دیوار دفاعی تبدیل به گل کرد تا کار به تساوی کشیده شود؛ اما شادی آمریکایی‌ها خیلی ادامه‌ دار نبود. تنها لحظاتی پس از گل مساوی، بلژیک بار دیگر روی یک ارسال و ضعف مدافعان آمریکا، با ضربه سر دکتلار و بریس این بازیکن به گل دوم رسید تا برنده به رختکن برود.

در نیمه دوم تیم فوتبال آمریکا قصد داشت حریف را از بالا پرس کند و با تلاش و دوندگی بیشتر، به گل دوم خود برسد، اما شیاطین سرخ هوشیار بودند و پشت دفاع مشکی‌پوشان را هدف ضدحملات خود قرار داده بودند. همین تاکتیک هم باعث شد نماینده اروپا روی اشتباه گلر آمریکا که از دروازه بیرون آمده بود، گل سوم خود را به ثمر برساند و خیال خود را راحت کند. در ادامه بلژیک با رویکردی هوشمندانه، روند بازی میزبان مدیریت کرد و اجازه خطر جدی به مهاجمان آمریکا نداد. در لحظات پایانی نیز روملو لوکاکوی تعویضی با بهره‌گیری از اشتباهات سریالی مدافعان آمریکا، گل چهارم را وارد دروازه یانکی‌ها کرد تا شیرینی پیروزی تیمش را دوچندان کند.

تیم ملی فوتبال بلژیک در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف اسپانیا می‌رود.

در پایان بازی چارلز دکتلار که دو گل برای بلژیک به ثمر رسانده بود، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.