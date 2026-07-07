به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان پس از اقامه نماز توسط حضرت آیت الله جوادی آملی، بر روی دستان مردم عزادار در مسجد مقدس جمکران، به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) تشییع می‌شود.

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان بر روی دستان مردم عزادار در مسجد مقدس جمکران

حال و هوای مسجد جمکران در مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان

نمایی هوایی از مسجد جمکران در مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان

سیل جمعیت دلدادگان آقای شهید ایران در مسیر حرم بانوی کرامت تا مسجد جمکران

پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در جایگاه وداع با مردم در مسجد مقدس جمکران قرار گرفت

لحظاتی از آخرین وداع در مسجد مقدس جمکران

طنین شعار «لبیک سید مجتبی، فرمانده کل قوا» در مسجد جمکران

پرچم خون‌خواهی و یا لثارات‌الخامنه‌ای در دست تشییع کنندگان مسجد جمکران

سیل جمعیت دلدادگان به رهبر شهید انقلاب در مراسم تشییع در جمکران