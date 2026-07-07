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پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان بر روی دستان مردم عزادار در مسجد مقدس جمکران، تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) تشییع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان پس از اقامه نماز توسط حضرت آیت الله جوادی آملی، بر روی دستان مردم عزادار در مسجد مقدس جمکران، به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) تشییع میشود.
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