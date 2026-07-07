پخش زنده
امروز: -
تیم ملی فوتبال اسپانیا با برتری مقابل پرتغال به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای ملی فوتبال اسپانیا و پرتغال در مرحله یک هشتم نهایی بیست و سومین دوره رقابتهای جام جهانی از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه دوشنبه به قضاوت آنتونی تیلور در ورزشگاه «اتیاند تی» دالاس برگزار شد که طی آن ماتادورها موفق شدند یک بر صفر حریف را شکست دهند و به مرحله بعد صعود کنند. میکل مرینو در دقیقه ۹۰ تک گل اسپانیا را به ثمر رساند.
تیمهای ملی اسپانیا و پرتغال در نیمه نخست بازی نزدیک و پرهیجانی را پشت سر گذاشتند و دو تیم موقعیتهایی را برای گلزنی ایجاد کردند، اما نتوانستند دروازهها را باز کنند تا با وجود ایجاد موقعیتهای گل مناسب قفل دروازهها همچنان بسته بماند.
در شرایطی که دو تیم در نیمه دوم تلاش میکردند به گل برتری برسند، در دقایق پایانی وضعیت متفاوت شد و نمایش متعادل قرمز و سفیدپوشان این تصور را به وجود آورد که بازی در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی به پایان خواهد رسید و وقتهای اضافه تکلیف برنده این دیدار را مشخص خواهد کرد.
در حالی که تماشاگران و علاقمندان به فوتبال تصور میکردند باید منتظر دو ۱۵ دقیقه وقتهای اضافه باشند، در اولین دقیقه وقت اضافه دنیا روی سر رونالدو و یارانش خراب شد و اسپانیاییها در یک غافلگیری توپ را به عمق دفاع پرتغال فرستادند و میکل مرینو با یک ضربه زمینی دقیق توپ را از کنار تیر وارد دروازه کرد تا ماتادورها رستگار شوند.
در وقتهای اضافه، تیم ملی پرتغال فشار زیادی روی دروازه اسپانیا وارد کرد تا بتواند به گل تساوی دست پیدا کند، اما مثل تمام دقایق قبلی نتوانستند دروازه ماتادورها را به طور جدی تهدید کنند و بدون این که موقعیت گلزنی خاصی داشته باشند تن به شکست و حذف تلخ از جام جهانی دادند.
کریستیانو رونالدو که امیدوار بود آخرین دوره حضورش در جام جهانی با ثبت یک موفقیت دیگر همراه باشد پس از پایان سوت بازی در میان بهت و اندوه هوادارانش اشک ریخت و دقایقی درون زمین ایستاد و با بهت و حیرت به تماشاگران و علاقمندانش خیره شد.
اسطوره ۴۱ ساله فوتبال جهان پیش از این اعلام کرده بود که جام جهانی ۲۰۲۶ آخرین حضورش در این رقابتها خواهد بود. کاپیتان پرتغال که با ۲۳۰ بازی و ۱۴۶ گل، رکورددار بیشترین بازی ملی و بهترین گلزن تاریخ فوتبال ملی است، در آخرین جام جهانی خود نیز سه بار موفق به گلزنی شد.
رونالدو در مجموع طی شش حضور متوالی در جامهای جهانی، ۲۶ بار برای پرتغال به میدان رفت و ۱۱ گل به ثمر رساند؛ آماری که او را به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل کرد که در شش دوره متوالی جام جهانی موفق به گلزنی شده است. بهترین دستاورد تیمی او در این رقابتها نیز کسب عنوان چهارمی جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان بود.
رودری در پایان بهعنوان بهترین بازیکن دیدار اسپانیا و پرتغال انتخاب شد.
تیم ملی فوتبال اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف بلژیک می رود.