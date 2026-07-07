به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شاهین شهر و میمه گفت:محور شاهین‌شهر–دلیجان با حدود ۱۵۰ کیلومتر مسیر، یکی از مسیر‌های اصلی رفت و آمد زائران و عزاداران رهبر شهید است و به همین منظور تمهیدات گسترده‌ای برای خدمت‌رسانی به مسافران این مسیر پیش‌بینی شده است.

ناصر اسدی افزود: در همین خصوص، ۱۸ موکب در مسیر رفت و برگشت این محور با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی، هیئت‌های مذهبی و شرکت‌های خصوصی برپا شده است که از دو روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی گفت: در این موکب‌ها خدماتی از جمله توزیع وعده‌های غذایی، میان‌وعده، نوشیدنی و سایر خدمات رفاهی به زائران و عزاداران ارائه می‌شود و همچنین با همکاری پلیس راه و اداره راهداری، خدمات امداد جاده‌ای در طول مسیر تقویت شده است.

فرماندار شاهین شهر و میمه افزود: علاوه بر استقرار مکانیک‌های سیار، حدود ۳۰ خودروی مجهز به چراغ گردان نیز برای پشتیبانی از پلیس راه، مدیریت ترافیک و رسیدگی سریع به حوادث احتمالی در این محور پیش‌بینی شده است.