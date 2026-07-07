سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی: خراسان جنوبی با آماده‌باش کامل نیرو‌های عملیاتی، استقرار ۳۰ پایگاه امدادی و اعزام ۳۰۰ نیروی امدادی به مشهد، آمادگی ۱۰۰ درصدی برای خدمت‌رسانی به زائران رهبر شهید را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، اسحاقی با قدردانی از عملکرد جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی گفت: در روز‌های اخیر شاهد حضور پرشور، باشکوه و معنادار ملت ایران در آیین وداع با پیکر مطهر «امام شهید» بودیم؛ حضوری که پیام آن به جهان مخابره شد و عزت، اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی ایران را بیش از گذشته تثبیت کرد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس همچنین افزود: در کنار این حضور عظیم مردمی، نقش دستگاه‌ها و نهاد‌های خدمت‌رسان در تأمین امنیت، سلامت و آرامش مردم و زائران بسیار مهم و تعیین‌کننده بود و لازم می‌دانم از تلاش‌های جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی در این زمینه قدردانی کنم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مسئولیت خود به عنوان عضو هیات‌رئیسه فراکسیون هلال‌احمر و امداد و نجات مجلس و رئیس کمیته نظارت بر دستگاه‌های متولی سلامت کشور گفت: جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی از نخستین ساعات برگزاری مراسم، با آماده‌باش کامل تمامی نیرو‌های عملیاتی خود در سراسر استان، خدمات‌رسانی به مردم و زائران را آغاز کرد.

اسحاقی افزود: در این عملیات، ۳۰ پایگاه ثابت و موقت امدادی به همراه تیم‌های واکنش سریع در نقاط مختلف استان فعال شدند و تمامی نیرو‌های عملیاتی در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

وی گفت: همچنین مرکز کنترل عملیات اضطراری استان به صورت مستمر وضعیت را رصد می‌کند و ۲۰۰ خانه هلال در نقاط مختلف خراسان جنوبی در حالت آماده‌باش قرار گرفتند و نیرو‌های امدادی نیز در مواکب بین‌راهی برای ارائه خدمات به زائران مستقر شدند.

اسحاقی افزود: در بخش پشتیبانی از مراسم نیز پنج دستگاه آمبولانس به همراه ۱۵ نفر نیروی عملیاتی و نجاتگر به تهران اعزام شدند تا در مراسم تشییع رهبر شهید به ارائه خدمات امدادی بپردازند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر این، ۳۰۰ نفر از نیرو‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی با هشت دستگاه اتوبوس به مشهد مقدس اعزام شدند تا در مراسم وداع با امام شهید در کنار سایر نیرو‌های امدادی کشور به زائران خدمات ارائه کنند.

اسحاقی، حضور داوطلبانه امدادگران را از جلوه‌های ارزشمند این عملیات عنوان کرد و افزود: تمامی نیرو‌های امدادی و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان با روحیه‌ای جهادی و افتخاری برای حضور در مشهد مقدس و خدمت‌رسانی به زائران اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی با اشاره به جلسه رصد عملکرد استان‌ها در جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز به همراه رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور، عملکرد استان‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و در جریان رصد استان خراسان جنوبی، گزارش بسیار مطلوب و ارزشمندی از اقدامات این استان دریافت شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از زائران از استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان وارد خراسان جنوبی شده و سپس به سمت خراسان رضوی حرکت می‌کنند، تمامی مسیر‌های ارتباطی این استان با همکاری نیرو‌های هلال‌احمر و اورژانس به طور کامل تحت پوشش امدادی قرار گرفته است.

اسحاقی افزود: علاوه بر پوشش جاده‌ای، در شهر مشهد نیز تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی به زائران پیش‌بینی شده و بر اساس گزارشی که ارائه شد، نیرو‌های امدادی در محدوده چهارراه دانش تا فلکه برق مستقر خواهند بود تا در صورت نیاز، خدمات امداد و نجات را به مردم و زائران ارائه کنند.