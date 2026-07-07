خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما، امروز سه شنبه، ۱۶ تیر حضور مردم عزادار را در تشییع پیکر رهبر شهید در شهر قم روایت می‌کنند.

امروز شهر قم در غم و اندوهی عظیم و در عین حال پرشور، میزبان رخدادی شد که شاید دیگر تکرار نشود. از صبحگاه زود، خیابان‌های منتهی به حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (س) و مسجد مقدس جمکران به دریایی از عزاداران و سیاه‌پوشان تبدیل شده است؛ مردمی که آمده‌اند تا در «تاریخ‌سازترین وداع قرن»، آخرین دیدار را با رهبر شهید خود داشته باشند.

گفتنی است؛ مراسم بدرقه آقای شهید ایران فردا چهارشنبه، ۱۷ تیرماه در کشور عراق و پنجشنبه ۱۸ تیر در شهر مشهد مقدس برگزار و تدفین در حرم امام رضا (ع) انجام می‌شود.