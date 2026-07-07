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خبرنگاران امروز در شهر قم، قطره قطره ی حماسه ی عظیمِ تشییع آقای شهید ایران را روایت میکنند تا این رویداد را برای نسلهای آینده ماندگار کنند.
خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما، امروز سه شنبه، ۱۶ تیر حضور مردم عزادار را در تشییع پیکر رهبر شهید در شهر قم روایت میکنند.
امروز شهر قم در غم و اندوهی عظیم و در عین حال پرشور، میزبان رخدادی شد که شاید دیگر تکرار نشود. از صبحگاه زود، خیابانهای منتهی به حرم مطهر کریمه اهلبیت (س) و مسجد مقدس جمکران به دریایی از عزاداران و سیاهپوشان تبدیل شده است؛ مردمی که آمدهاند تا در «تاریخسازترین وداع قرن»، آخرین دیدار را با رهبر شهید خود داشته باشند.
گفتنی است؛ مراسم بدرقه آقای شهید ایران فردا چهارشنبه، ۱۷ تیرماه در کشور عراق و پنجشنبه ۱۸ تیر در شهر مشهد مقدس برگزار و تدفین در حرم امام رضا (ع) انجام میشود.
|غلامی - مسجد جمکران - ۳:۲۵ بامداد
|دهقانی - مسجد جمکران - ۴:۰۵ صبح
|ضیایی - مسجد جمکران - ۴:۲۰ صبح
|مهتری - مسجد جمکران - ۴:۲۵
|دهقانی - مسجد جمکران - - ۵:۰۲
|آذرفام - مسجد جمکران -۵:۳۷ صبح
|اناری - مسجد جمکران - ۵:۵۵ صبح
|شادلو - تصاویر هوایی از اقامه نماز - ۶:۰۵
|فریدونی - بزرگراه پیامبر اعظم - ۶:۴۳ صبح
|جباردخت - عمود ۵۱ بزرگراه پیامبر اعظم - ۶:۵۱ صبح
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نبی گل - بزرگراه پیامبر اعظم - ۸:۰۸
|جباردخت - بزرگراه پیامبر اعظم - ۹:۲۸
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اعظمی - بزرگراه پیامبر اعظم - ۹:۴۴
|فریدونی - بزرگراه پیامبر اعظم - ۹:۵۲
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آقانوری - بزرگراه پیامبر اعظم - ۹:۵۶
|نبی گل - عمود ۵۱ بزرگراه پیامبر اعظم - ۱۰:۰۲
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علی صادقی - گزارش در خبر ۱۰ صبح
|مهدی نادریان - تصاویر هوایی - ۱۰:۵۰
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اعظمی - بزرگراه پیامبر اعظم - ۱۱:۳۰
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مهدی ستوده - گزارش در خبر ۱۳
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شیما کرمیانی - گزارش در خبر ۱۴
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