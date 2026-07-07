موکبهای مستقر در مسیر قوچان_ مشهد، مهیای خدمت به عزاداران رهبر شهید امت
فرماندار قوچان، در آستانه برگزاری مراسم تشییع «رهبر شهید»، از موکبهای مستقر در مسیر قوچان_ مشهد، بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،مرکز خراسان رضوی
، فرماندار قوچان، در این بازدید ضمن ارزیابی نحوه خدمترسانی به خیل عظیم ارادتمندان، با تأکید بر لزوم تسهیل تردد و تکریم زائران افزود: امروز وظیفه ماست که با تمام توان، بستر حضورِ پرشور مردم در «بدرقه آقای شهید» را فراهم کنیم. این مسیر، مسیرِ عشق و ارادت به خدمتگزاری صادقانه است و حضور مردم در این جادهها، پیامِ «باید برخاست» را در مسیر اعتلای آرمانهای نظام به گوش جهانیان میرساند.
فرزادفر گفت: برای میزبانی شایسته از زائرانی که مشتاقانه در «آغوش حرم» جای میگیرند، تمامی دستگاههای اجرایی باید در کنار مردم باشند.
مسئولیت «کمیته فضاسازی شهرستان قوچان» در این ایام بر عهده شورای اسلامی شهر قوچان قرار گرفته است که با همکاری مجموعه شهرداریها، تمام همت خود را جهت ارتقای جلوههای بصری و سیاهپوش کردنِ شهرها و مسیر تردد، متناسب با شأن «آقای شهید ایران» به کار بستهاند تا سیمای شهرستان، بازتابدهنده شکوه این بدرقه تاریخی باشد.