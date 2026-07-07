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معاون حملونقل و ترافیک شهردار تهران گفت: طی سه روز برگزاری مراسم وداع و تشییع امام شهید ، ۲۳ میلیون و ۷۱۵ هزار مسافر با مترو، اتوبوس و تاکسی ثبت شد که این حجم خدمات، در تاریخ حمل و نقل تهران بیسابقه است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محسن هرمزی تصریح کرد: برای نخستینبار در تاریخ متروی تهران، خدماترسانی بهصورت ۲۴ ساعته انجام شد و میزان مسافرتهای انجام شده با مترو در این سه روز به بیش از ۱۴میلیون رسید.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار تهران با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت بهرهبرداری مترو اظهار کرد: با وجود حجم بسیار بالای مسافران، خوشبختانه هیچ حادثه یا اختلالی در شبکه مترو به ثبت نرسید و خدماترسانی بدون نقص و با ایمنی کامل انجام شد.
وی با اشاره به رکورد جابهجایی سفر در این ایام خاطرنشان کرد: ۱۴ میلیون و ۶۳۸ هزار ۸۳۳ مسافر در این ۳ روز از مترو استفاده کردند و در مجموع ۲۳ میلیون و ۷۱۵ هزار مسافر جابه جا شدند.
هرمزی همچنین از فعالیت گسترده ناوگان اتوبوسرانی خبر داد و گفت: بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس با همکاری شهرداری تهران و استانهای همجوار در خدمت شهروندان قرار گرفت و نزدیک به ۹ میلیون سفر توسط این ناوگان جابهجا شدند.
وی درباره عملکرد ناوگان تاکسیرانی نیز افزود: حدود ۱۵۰۰ دستگاه تاکسی و ون بهصورت داوطلبانه در خطوط تغذیهکننده و مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم فعالیت کردند و نقش مؤثری در تسهیل تردد شهروندان داشتند و این مد حمل و نقلی توانست حدود ۶۰۰ هزار سفر را انجام دهد.