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سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل بر ضرورت ارتباطات بین بخشی دستگاههای حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: دامپزشکی بعنوان ستون اصلی و مبدا کنترل و پیشگیری از این بیماریها نه تنها راهبردی اثربخش بلکه ضرورتی حیاتی برای سلامت عمومی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد جامعی ، با اشاره به اینکه نزدیک به ۵۰ درصد عوامل بیماریزای عفونی در انسان منشا مشترک با حیوانات دارند، افزود: از بین یک هزار و ۷۰۹ عامل بیماریزای شناخته شده در انسان ۸۳۲ مورد بطور مستقیم از طریق حیوانات انتقال مییابد.
وی به اهمیت و حساسیت موضوع تاکید کرد و گفت: نام این دسته از بیماریها نمایانگر مسئولیتهای مهم و خطیری است که بطور مشترک بر عهده دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی است.
سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تصریح کرد: در تخصیص منابع برای مهار و کنترل این بیماریها باید دامپزشکی در اولویت قرار گیرد بعبارت دیگر دامپزشکی باید در صف اول تامین و تخصیص اعتبارات فصل سلامت باشد، عدم تخصیص اعتبارات به معنای کاهش ضریب امنیت غذایی، کاهش توان عملیاتی برای کنترل کانونهای بیماری که میتواند هزینههای گزافی را به نظام سلامت وارد کند.
این مقام مسئول دامپزشکی استان ادامه داد: از مهمترین بیماریهای مشترکی که نظام سلامت را با چالش جدی مواجه میکند میتوان به بیماریهایی نظیر سل، بروسلوز (تب مالت)، هاری، شاربن (سیاه زخم)، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، لپتوسپیروز، کیست هداتیک، مشمشه، سالک و بیماریهای نوپدید و بازپدید مانند آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و جنون گاوی و دهها نوع دیگر از این بیماریها اشاره کرد.
جامعی بر لزوم توجه بیشتر به جایگاه اطلاع رسانی و ارتقاء فرهنگ عمومی برای مقابله با این بیماریها تاکید کرد و گفت: با آموزش مناسب و افزایش سطح آگاهی عمومی و اجرای برنامههای نظارتی و کنترلی میتوان از وقوع بسیاری از بیماریهای مشترک جلوگیری کرد.
وی در خصوص تشریح اهم فعالیتهای دامپزشکی در حوزه بیماریهای مشترک گفت: در طول یک سال گذشته، یک میلیون ۵۸۸ هزار و ۹۴۰ راس دام بر علیه بیماری بروسلوز؛ ۸۹۱ هزار و ۳۲ راس دام بر علیه بیماری شاربن، ۱۷ هزار و ۶۳۶ قلاده سگ بر علیه بیماری هاری مایه کوبی شده است. در همین مدت و به منظور پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ۹۵۷ هزار و ۷۸۰ مربع جایگاههای نگهداری دام و سمپاشی روی بدن ۱۴۹ هزار و ۴۶۷ راس دام در مناطق کانونهای سالهای گذشته این بیماری انجام شده است.
جامعی افزود: در این مدت از ۳۷ هزار و ۴۷۶ راس دام سنگین تست سل بعمل آمده و ۴۷۰ راس اسب نیز تحت تست بیماری مشمشه قرار گرفته است.
به گفته وی، برگزاری مداوم و مستمر کلاسهای آموزشی و ترویجی برای دامداران، روستائیان و عشایر، حضور کارشناسان دامپزشکی در برنامههای مختلف رادیو تلویزیونی به منظور آگاهسازی عموم مردم و اعمال مراقبت فعال و غیر فعال بمنظور شناسائی کانون بیماریهای مشترک از دیگر فعالیتهای دامپزشکی در طول یک سال گذشته بوده است.