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خدمات حمل و نقل عمومی در مشهد، از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه برای خدمت به عزاداران آقای شهید امت، رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،مرکز خراسان رضوی ، دو هزار و صد و پنجاه دستگاه اتوبوس از ۱۰۷ خط مسافران را به مبادی ورودی مراسم منتقل میکنند و سه خط قطار شهری در این ایام با حداکثر ظرفیت فعالیت خواهد کرد و تمامی واگنهای موجود در روز تشییع آقای شهید ایران به کار گرفته میشوند.
علاوه بر این ناوگان تاکسیرانی مشهد با ظرفیت روزانه بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون سفر در خدمت عزاداران رهبر شهید امت است.