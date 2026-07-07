خدمات حمل و نقل عمومی در مشهد، از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه برای خدمت به عزاداران آقای شهید امت، رایگان است.

حمل و نقل عمومی در مشهد، مهیای خدمت به عزاداران آقای شهید امت

حمل و نقل عمومی در مشهد، مهیای خدمت به عزاداران آقای شهید امت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،مرکز خراسان رضوی ، دو هزار و صد و پنجاه دستگاه اتوبوس از ۱۰۷ خط مسافران را به مبادی ورودی مراسم منتقل میکنند و سه خط قطار شهری در این ایام با حداکثر ظرفیت فعالیت خواهد کرد و تمامی واگن‌های موجود در روز تشییع آقای شهید ایران به کار گرفته می‌شوند.

علاوه بر این ناوگان تاکسیرانی مشهد با ظرفیت روزانه بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون سفر در خدمت عزاداران رهبر شهید امت است.