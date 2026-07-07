به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، سید علی‌اکبر سیدی گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده، در هفته آینده پنج پرواز رفت و برگشت شرکت‌های هواپیمایی پارس ایر و اروان در فرودگاه شهید کاوه بیرجند برقرار خواهد شد تا خدمات مناسبی به مسافران این مسیر ارائه شود.

وی افزود: بر اساس برنامه اعلام شده، پرواز‌های پارس ایر در روز‌های شنبه ۲۰ تیر، دوشنبه ۲۲ تیر و چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ برقرار خواهد بود و این پرواز‌ها در روز شنبه ساعت ۰۸:۰۰ از تهران انجام شده، ساعت ۰۹:۱۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۰:۰۰ از بیرجند به مقصد تهران بازمی‌گردد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: همچنین در روز دوشنبه پرواز ساعت ۱۹:۴۰ از تهران انجام شده، ساعت ۲۰:۵۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۱:۳۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد و در روز چهارشنبه نیز پرواز ساعت ۱۸:۰۰ از تهران انجام شده، ساعت ۱۹:۱۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۰:۰۰ از فرودگاه شهید کاوه بیرجند به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.

سیدی افزود: همچنین شرکت هواپیمایی اروان در روز‌های یکشنبه ۲۱ تیر و سه‌شنبه ۲۳ تیرماه در مسیر تهران – بیرجند – تهران پرواز خواهد داشت و بر این اساس، پرواز روز یکشنبه ساعت ۱۸:۰۰ از تهران انجام شده، ساعت ۱۹:۲۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۰:۲۰ از بیرجند به مقصد تهران بازمی‌گردد.

وی گفت: همچنین پرواز روز سه‌شنبه ساعت ۰۶:۰۰ از تهران انجام شده، ساعت ۰۷:۲۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۰۸:۲۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

سیدی با تأکید بر اینکه تداوم و افزایش تعداد پرواز‌های فرودگاه شهید کاوه بیرجند مستلزم استقبال مناسب مسافران از پرواز‌های موجود است، افزود: میزان استقبال و ضریب اشغال صندلی‌ها (لود پروازی) از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که شرکت‌های هواپیمایی در تصمیم‌گیری برای حفظ، افزایش یا توسعه پرواز‌ها مدنظر قرار می‌دهند.

وی از هم‌استانی‌ها خواست با استفاده از پرواز‌های برنامه‌ریزی شده، زمینه استمرار و افزایش خدمات هوایی در فرودگاه شهید کاوه بیرجند را فراهم کنند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی همچنین با بیان اینکه هفته آینده یک پرواز رفت و برگشت شرکت هواپیمایی پارس ایر در مسیر تهران – طبس – تهران از طریق فرودگاه شهدای طبس برقرار خواهد شد، گفت: این پرواز روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۱۰ از تهران انجام شده، ساعت ۱۰:۲۰ وارد طبس می‌شود و ساعت ۱۱:۰۰ از فرودگاه شهدای طبس به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.