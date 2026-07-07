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رئیس اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل گفت: چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس و ۱۲ نفر از کارشناسان و تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل در مراسم تشییع آقای شهید ایران حضور یافته و به زائران خدمات امدادی و درمانی ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان اردبیل با هدف ارائه خدمات فوریتهای پزشکی و تأمین سلامت شرکت کنندگان، از چندین روز پیش نیرو و تجهیزات تخصصی به تهران اعزام کرد.
«روزبه مقدم» رئیس اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل اظهار کرد: چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس و ۱۲ نفر از کارشناسان و تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل با آمادگی کامل در این مراسم حضور یافته و خدمات امدادی و درمانی مورد نیاز را به زائران و شرکتکنندگان ارائه مینمایند.
وی افزود: اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل با استقرار نیروها و تجهیزات تخصصی، ضمن حفظ آمادگی عملیاتی، تا پایان مراسم پوشش کامل فوریتهای پزشکی را بر عهده داشته و آماده ارائه خدمات سریع و مؤثر به هموطنان است.