کاپیتان تیم ملی پرتغال، پس از شکست مقابل اسپانیا در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تأیید کرد که این آخرین حضور او در جام‌های جهانی بوده است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کریستیانو رونالدو، کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران پس از دیدار حساس مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اسپانیا که با شکست ۲ بر یک تیمش به پایان رسید، از خداحافظی خود از رقابت‌های جام جهانی خبر داد.

رونالدو درباره بازی با اسپانیا گفت: فقط شانس کمی داشتیم. آنها در لحظات پایانی به ما گل زدند. فوتبال همین است. بازی خوبی انجام دادیم و بازی می‌توانست به نفع هر تیمی تمام شود. این فوتبال است، حذف به این شکل ناامیدکننده است، اما با وجدان آسوده کنار می‌روم. در کل، بازی خوبی بود. ما توسط تیمی حذف شدیم که معتقدم به فینال یا خیلی نزدیک به آن خواهد رسید. با وجدان آسوده خارج می‌شوم.

کریس درباره ناراحتی پایان بازی افزود: طبیعی است که از این شکست در جام جهانی ناراحت باشم، اما همانطور که دیروز در نشست خبری گفتم، همه توانم را گذاشتم، بهترین خودم را ارائه کردم و با وجدان آسوده خارج می‌شوم. این زندگی یک فوتبالیست است و باید به راه خود ادامه دهیم.

کاپیتان پرتغال درخصوص خداحافظی از جام‌های جهانی اعلام کرد: درست است این آخرین جام جهانی من بود. در مورد بقیه مسائل مثل خداحافظی از تیم ملی، الان باید با خانواده مشورت کنم و با عجله تصمیم‌گیری نکنم.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که چگونه فردا از خواب بیدار می‌شوید، اعلام کرد: مثل همیشه از خواب بیدار می‌شوم. من سه عنوان قهرمانی به دست آورده‌ام، در حالی که قبلاً هیچ‌چیزی نداشتیم. بهترین عنوان، قهرمانی سال ۲۰۱۶ بود. با آرامش بیدار خواهم شد. فردا روز جدیدی است و زندگی ادامه دارد.

رونالدو در تقدیر از روبرتو مارتینس گفت: چیزی که می‌خواهم به مربی بگویم این است که او فردی بود که از کار با او لذت بردم. او مربی بزرگی است و آنچه برای پرتغال انجام داد بسیار مهم بود. او یک عنوان قهرمانی به دست آورد و من برای این موضوع ارزش زیادی قائلم. این نشان می‌دهد که چقدر باید خوب باشی تا بتوانی برای پرتغال عنوانی کسب کنی. فقط می‌توانم از او تشکر کنم و برایش بهترین‌ها را آرزو کنم.

او درباره احتمال حضور ژرژ ژسوس در تیم ملی اظهار داشت: این تصمیمات را من نمی‌گیرم. رئیس فدراسیون تصمیمی که مناسب می‌داند را خواهد گرفت. الان زمان مناسبی برای صحبت درباره این موضوع نیست.