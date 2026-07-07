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مردم شهرستان فیروزکوه در اجتماع ۱۲۸، با تشکیل تونل پرچم در ورودی شهر، از کاروانهای بازگشتی از مراسم تشییع امام قائد استقبال کرده و آنها را در مسیر بازگشت به شهرهایشان بدرقه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مراسمهای سوگواری و تکریم رهبر شهید، مردم شهرستان فیروزکوه در «اجتماع ۱۲۸» صحنهای اثرگذار و سرشار از ارادت را رقم زدند. در ورودی این شهر، مردمی از اقشار مختلف با تشکیل تونلی از پرچمها، برای بدرقه تشییعکنندگان امام قائد گرد آمدند.
این تجمع مردمی که در فضای معنوی و حماسی شکل گرفت، گامی در جهت تکریم زائرانی بود که برای آخرین وداع با قائد امت راهی مرکز تشییع شده بودند. مردم فیروزکوه با این اقدام نمادین، ارادت خود را به مقام والای رهبر شهید ابراز نموده و کاروانهای بازگشتی را در راه بازگشت به شهرهایشان بدرقه کردند.