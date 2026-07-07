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فناوران یک شرکت استرالیایی با عرضه نسل جدید افزودنیهای گرافنی، راهکاری کارآمد و رسانا برای پوششهای محافظ در مراکز داده، صنایع نیمهرسانا و تولید باتری خودروهای برقی معرفی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این شرکت فناور با معرفی نسل تازهای از افزودنیهای گرافنی، گام تازهای در توسعه پوششهای رسانا و ضد تخلیه الکتریسیته ساکن برداشت؛ محصولی که با هدف پاسخگویی به نیاز روزافزون مراکز داده، کارخانههای تولید نیمهرسانا و واحدهای ساخت باتری خودروهای برقی طراحی شده و میتواند جایگزینی کارآمد برای مواد رسانای متداول در این صنعت باشد.
این محصول که برای استفاده در پوششهای رسانا و پوششهای ضد تخلیه الکتریسیته ساکن توسعه یافته و قرار است در صنایع پیشرفتهای همچون مراکز داده، کارخانههای تولید نیمهرسانا و واحدهای تولید باتری خودروهای برقی مورد استفاده قرار گیرد.
این شرکت اعلام کرده است که توسعه این خانواده جدید از محصولات، حاصل حدود دو سال پژوهش و آزمایشهای گسترده بر روی رسانایی الکتریکی ترکیبهای مختلف گرافن و رزینهای پلیمری است.
بنابر اعلام این شرکت، طی نزدیک به ۲۴ ماه آزمایشهای تخصصی، منابع گوناگون گرافن و انواع مختلف رزینها از نظر عملکرد رسانایی بررسی شدند و نتایج نشان داد که انتخاب نوع گرافن و میزان مصرف آن، تأثیر چشمگیری بر عملکرد نهایی پوششهای تقویتشده با این ماده دارد.
بر پایه اعلام این شرکت، یافتههای بهدستآمده زمینه را برای تولید افزودنیهایی فراهم کرده است که میتوانند جایگزین مناسبی برای مواد رسانای رایج مانند گرافیت، دوده صنعتی، نانولولههای کربنی و نانوسیمهای فلزی باشند؛ موادی که سالهاست در تولید پوششهای رسانا و ضد الکتریسیته ساکن به کار گرفته میشوند.
این شرکت معتقد است استفاده از افزودنیهای جدید اسپارکایاس (SparcES™) مزایای متعددی را برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت. از جمله مهمترین این مزایا میتوان به کاهش میزان مصرف افزودنی در فرمولاسیون، سهولت بیشتر در فرایند جابهجایی و اختلاط مواد، افزایش دوام و پایداری پوشش، ایجاد کدری بیشتر در سطح پوشش و همچنین کاهش هزینه مواد اولیه اشاره کرد؛ عواملی که میتوانند نقش مهمی در بهبود عملکرد فنی و اقتصادی محصولات نهایی ایفا کنند.
عرضه این محصول جدید در ادامه راهبرد توسعه سبد محصولات گرافنی اسپارک انجام شده است.
این شرکت پیش از این نیز افزودنی محافظتی اکواسپارک (ecosparc®) را برای صنعت پوششهای محافظ عرضه کرده بود و اکنون قصد دارد با بهرهگیری از شبکه ارتباطی و همکاریهای موجود در صنعت پوشش، محصول جدید خود را نیز به بازارهای جهانی معرفی کند.
این شرکت تأیید کرده است که هماکنون دو برنامه توسعه محصول با همکاری مشتریان این شرکت بر پایه افزودنیهای جدید در حال اجرا است. این موضوع نشان میدهد که فناوری تازه معرفیشده، پیش از عرضه عمومی نیز توانسته توجه برخی از فعالان صنعتی را جلب کند و وارد مرحله توسعه کاربردهای تجاری شود.
به گفته نیک اولافلین (Nick O’Loughlin)، مدیرعامل این شرکت ، با اشاره به روند روبهرشد بازار پوششهای رسانا و ضد الکتریسیته ساکن اظهار کرد که افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال و صنایع پیشرفته، تقاضا برای این نوع پوششها را به شکل محسوسی افزایش داده است.
او گفت: «پوششهای رسانا و ضد تخلیه الکتریسیته ساکن به یکی از مهمترین بخشهای روبهرشد صنعت پوشش تبدیل شدهاند. توسعه سریع مراکز داده، کارخانههای تولید نیمهرسانا و واحدهای تولید باتری خودروهای برقی، موتور محرک این رشد به شمار میرود و انتظار میرود این روند در سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند.»
مدیرعامل این شرکت همچنین تأکید کرد که این شرکت طی شش تا دوازده ماه گذشته، درخواستهای متعددی از سوی مشتریان درباره راهکارهای مورد نیاز این بخش از صنعت دریافت کرده است. به گفته او، تجربه و دانش فنی اسپارک در زمینه توسعه پوششهای محافظ تقویتشده با گرافن، مسیر طراحی و تولید افزودنیهای جدید را هموار کرده و امکان پاسخگویی سریعتر به نیازهای بازار را فراهم آورده است.
او افزود: «رونمایی عمومی از این محصول، نتیجه مجموعهای از آزمایشهای گسترده داخلی و آغاز برنامههای توسعه مشترک با مشتریان است. اکنون با اطمینان بیشتری میتوانیم این فناوری را در اختیار بازار قرار دهیم.»
اولافلین در پایان با ابراز خوشبینی نسبت به آینده این فناوری اظهار داشت: «حضور اسپارک در بازاری که ارزش آن حدود یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار آمریکا برآورد میشود، فرصت ارزشمندی برای توسعه فعالیتهای شرکت خواهد بود.
این حوزه، همراستا و مکمل فعالیتهای ما در زمینه پوششهای محافظ است و ظرفیت بالایی برای رشد و تجاریسازی فناوریهای مبتنی بر گرافن دارد.»
کارشناسان صنعت پوشش نیز معتقدند با افزایش نیاز صنایع پیشرفته به حفاظت از تجهیزات حساس در برابر تخلیه الکتریسیته ساکن و همچنین گسترش زیرساختهای دیجیتال در سراسر جهان، تقاضا برای مواد نوآورانه و پوششهای مبتنی بر فناوریهای پیشرفته با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.
از این رو، توسعه افزودنیهای گرافنی با عملکرد بالاتر و هزینه کمتر میتواند جایگاه مهمی در آینده بازار پوششهای صنعتی به دست آورد و رقابت در این بخش را وارد مرحله تازهای کند.