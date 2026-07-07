جمال رسول پور و احمد رسول زاده دو دونده کردستانی در مسابقات قهرمانی پارادوومیدانی کشور دو نشان ارزشمند نقره کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی پارادوومیدانی "گرامیداشت سیدالشهدای ایران" در روز‌های نهم تا ۱۱ تیرماه با حضور ۱۸۶ ورزشکار از ۳۰ استان در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب شهر تهران برگزار شد.

استان کردستان در این دوره از رقابت‌ها توانست به دو عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کند.

در ماده ۱۰۰ متر کلاس t ۴۴ «جمال رسول‌پور» توانست عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره را از آن خود کند.

همچنین در دو ماده ۴۰۰ متر کلاس t ۴۶/۴۷ «احمد رسول زاده» دیگر نماینده استان با ایستادن بر سکوی نایب قهرمانی به مدال نقره دست پیدا کرد.