به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و اسپانیا در چهارچوب مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، دوشنبه شب در ورزشگاه دالاس با قضاوت آنتونی تیلور برگزار شد و با برتری یک بر صفر اسپانیا به پایان رسید.

در پایان این دیدار رودری، کاپیتان اسپانیا عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب و جایزه ویژه این بخش را کسب کرد.