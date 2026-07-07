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تیم ملی فوتبال اسپانیا با برتری مقابل پرتغال راهی یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد؛ در پایان بازی دو تیم کاپیتان ماتادورها به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای ملی فوتبال پرتغال و اسپانیا در چهارچوب مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، دوشنبه شب در ورزشگاه دالاس با قضاوت آنتونی تیلور برگزار شد و با برتری یک بر صفر اسپانیا به پایان رسید.
در پایان این دیدار رودری، کاپیتان اسپانیا عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب و جایزه ویژه این بخش را کسب کرد.