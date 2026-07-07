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سخنگوی ستاد بدرقه آقای شهید ایران در کرمان از استقرار تیمهای امدادی هلالاحمر، اورژانس بینشهری و موکبهای پذیرایی در مسیر کرمان به مشهد مقدس خبر داد و از زائران خواست برای حفظ ایمنی، در مجتمعهای رفاهی بینراهی استراحت کرده و اخبار را تنها از رسانههای معتبر و رسانه ملی دنبال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،احمد مرادی زاده ، سخنگوی ستاد بدرقه آقای شهید ایران در کرمان گفت: همزمان با حرکت زائران به سمت مشهد مقدس، تیمهای امدادی جمعیت هلالاحمر و اورژانس بینشهری، علاوه بر پایگاههای دائمی، در طول مسیر کرمان به مشهد نیز مستقر شدهاند تا در صورت نیاز، خدمات امدادی و درمانی لازم را ارائه دهند.
وی افزود: همچنین در مجتمعهای رفاهی بینراهی، موکبهای پذیرایی برای خدمترسانی به زائران پیشبینی شده است.
مرادی زاده با توصیه به افرادی که با خودروهای شخصی در این مسیر تردد میکنند، اظهار کرد: رانندگان حتماً در مجتمعهای رفاهی بینراهی توقف کرده و پس از استراحت کافی، به مسیر خود ادامه دهند تا سلامت خود و اعضای خانوادهشان حفظ شود و از بروز حوادث ناشی از خستگی و خوابآلودگی جلوگیری شود.
سخنگوی ستاد بدرقه آقای شهید ایران در کرمان در پایان از شهروندان خواست اخبار و اطلاعیههای مربوط به مراسم را تنها از رسانههای معتبر و رسانه ملی پیگیری کنند و از توجه به شایعات و اخبار منتشرشده در منابع غیررسمی خودداری کنند. در صورت تمایل، میتوانم این خبر را در قالب مناسب خبرگزاری صداوسیما نیز تنظیم کنم.