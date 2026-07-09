فرمانده انتظامی شهرستان اصلاندوز از توقیف ۱۱ دستگاه خودرو به دلیل انجام حرکات غیرمجاز و رفتار‌های هنجار شکنانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ «علی محرمی» فرمانده انتظامی شهرستان اصلاندوز از توقیف ۱۱ دستگاه خودرو به دلیل انجام حرکات غیرمجاز، لایی کشی، ایجاد آلودگی صوتی و رفتار‌های هنجار شکنانه خبر داد.

وی اظهار کرد: این طرح در پی گزارش‌های مردمی و به مدت ۴۸ساعت اجرا شد و خودرو‌های متخلف توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصلاندوز تاکید کرد: برخورد قانونی با رانندگان متخلف ادامه دارد و پلیس اجازه نخواهد داد آرامش و امنیت شهروندان خدشه‌دار شود.