مردم شهرستان ورامین در یکصد و بیست و هشتمین شب تجمع خود در میدان شهر، بار دیگر بر خونخواهی رهبر شهید تأکید کرده و خواستار اجرای عدالت و قصاص سریع قاتلان ایشان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی شهادت رهبر انقلاب، فضای شهرستان ورامین در شب یکصد و بیست و هشتمین تجمع مردمی در میدان شهر، سرشار از ارادت و اندوه بود. مردمی از اقشار مختلف جامعه در این شب حماسی گرد آمدند تا عزم راسخ خود را در مسیر پاسداشت میراث رهبر شهید ابراز نمایند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع که پیش از این با حضور گسترده در آیین تشییع امام شهید انقلاب اسلامی، پیام اقتدار و وحدت ملت ایران را به گوش جهانیان رساندند، در این شب نیز بر لزوم خونخواهی از مقام والای رهبری تأکید کردند. این تجمع مردمی با شعار‌های مقتدرانه، خواستار قصاص سریع قاتلان رهبر شهید کشورمان شدند.