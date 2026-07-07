مردم شهرستان ری در یکصد و بیست و هشتمین شب تجمع خود در میدان شهر، در فضایی سرشار از وحدت و عزم راسخ، بار دیگر بر خونخواهی رهبر شهید تأکید کرده و قصاص قاتلان امام امت را فریاد زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه تجمعات مردمی در پی شهادت رهبر انقلاب، مردم شهرستان ری در شب یکصد و بیست و هشتمین اجتماع خود در میدان شهر گرد آمدند. این حضور باشکوه، تبلور اراده مردمی برای پاسداشت میراث قائد امت و ایستادگی در مسیر عدالت است.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، در حالی که یک‌صدا شعار‌های عدالت‌خواهانه سر دادند، بر لزوم قصاص سریع قاتلان رهبر شهید تأکید کردند. این صحنه از اتحاد و همبستگی مردم ری، نشان‌دهنده آن است که شعله خونخواهی و مطالبه عدالت در قلب این مردم همچنان شعله‌ور است و تنها راه رسیدن به آرامش، اجرای عدالت و قصاص سریع e قاتلان است.