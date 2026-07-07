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سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف پیشبینی کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ از امروز تا روز پنجشنبه در استانهای شمال آذربایجان شرقی، و آذربایجان غربی، ارتفاعات اردبیل و برخی نقاط در سواحل دریای خزر رگبار پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
طی این سه روز در سایر نقاط کشور آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.
تا روز پنج شنبه در جنوب سیستانوبلوچستان و ارتفاعات شمال هرمزگان در بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر و رگبار پیشبینی میشود.