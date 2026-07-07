تیم‌های ویتنام، استرالیا، قزاقستان، ازبکستان، چین، چین تایپه، کره جنوبی و فیلیپین در ششمین روز مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا موفق به شکست حریفان خود شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ششمین روز مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ (دوشنبه پانزدهم تیر) با هشت دیدار در شهر ناخون راتچاسیما تایلند پیگیری شد.

تیم‌های ویتنام، استرالیا، قزاقستان، ازبکستان، چین، چین تایپه، کره جنوبی و فیلیپین در این دیدار‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

ویتنام ۳ – مغولستان صفر (۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۲)

استرالیا ۳ – قرقیزستان صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۱۶)

قزاقستان ۳ – اندونزی دو (۲۵ بر ۱۷، ۲۳ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۳ بر ۱۵)

ازبکستان ۳ – هند صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۱۹ بر ۲۵)

چین ۳ – ژاپن صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۲)

چین تایپه ۳ – ایران صفر (۱۸ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۲۵)

کره جنوبی ۳ – تایلند یک (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۷، ۱۲ بر ۲۵ و ۱۴ بر ۲۵)

فیلیپین ۳ – هنگ‌کنگ صفر (۲۰ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)

با پایان دیدار‌های روز گذشته مشخص شدن نتایج نهایی، تیم‌های چین و کره جنوبی راهی دیدار فینال شدند. همچنین تیم‌های تایلند و ژاپن برای کسب جایگاه سوم این رقابت‌ها به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

تیم والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران نیز در ادامه مسابقات برای تعیین جایگاه نهایی در رتبه‌های یازدهم و دوازدهم، به مصاف تیم هنگ‌کنگ خواهد رفت.

برنامه هفتمین روز مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر به قرار زیر است:

ساعت ۶:۳۰؛ قرقیزستان – هند و اندونزی – مغولستان

ساعت ۹:۳۰؛ استرالیا – ازبکستان و قزاقستان – ویتنام

ساعت ۱۲:۳۰؛ ایران – هنگ‌کنگ و تایلند – ژاپن

ساعت ۱۵:۳۰؛ چین تایپه – فیلیپین و کره جنوبی – چین