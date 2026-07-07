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مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: مشگینشهر در فصول بهار و تابستان امسال از نظر وقوع حوادث جوی به عنوان پرمخاطرهترین نقطه استان شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل، اظهار کرد: بر اساس دادههای ثبتشده این اداره کل در بازه زمانی ۱ فروردین تا ۱۴ تیر ۱۴۰۵، شهرستان مشکینشهر در مجموع یک دوره کوتاهمدت حدود ۴۷ روزه از فصل بهار و اوایل تابستان، بهعنوان پرمخاطرهترین شهرستان در میان ۱۲ شهرستان استان اردبیل شناخته شده است.
وی همچنین گفت: در این بازه، شرایط جوی حاد شامل نوسانات دمایی، فعالیتهای همرفتی شدید و بارشهای رگباری، موجب بروز ۵ مورد بلایای جوی قابلتوجه در سطح شهرستان شده است که شامل سرمازدگی دیررس بهاره، رعدوبرق خسارتزا و چندین مورد سیلاب و آبگرفتگی گسترده بوده است.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل افزود: آثار این رخدادها بهصورت مشخص در مناطق شهری و روستایی مشکینشهر قابلمشاهده است و خسارتهایی به زیرساختها و محصولات کشاورزی وارد کرده که نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
کوهی در پایان تأکید کرد: شدت و تکرار مخاطرات در این بازه زمانی کوتاهمدت، بیانگر قرارگیری شهرستان مشکینشهر در یک کانون پرریسک و مستعد وقوع بلایای جوی است و شرایط ناپایدار جوی نقش اصلی را در شکلگیری این رخدادها داشته است.