خراسان رضوی، یکپارچه چشم انتظار فرزند غیور و دلاور خویش،آقای شهید امت، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای است.

آقای عزیز امت، تو را ما چشم در راهیم

آقای عزیز امت، تو را ما چشم در راهیم

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،مرکز خراسان رضوی، مشهد مقدس چشم انتظار است تا بار دیگر فرزند بی بدیل خود را در آغوش بگیرد،فرزندی که تاریخ را با رشادت خویش به حیرت واداشت و تفسیری جدید از آزادگی و پایمردی را جلوه گر ساخت.

امامی که چون مقتدای خویش ابا عبدالله(ع) با عزیزان به میدان کارزار آمد تا نشان دهد که (مثلی لا یبایع مثله )، او که نشان داد تا دنیا برقرار است پرچم سرخ حق طلبی و آزادگی در جهان بر زمین نخواهد افتاد.

کوچه خیابانها ی مشهد، برای عطر وجودت لحظه شماری میکنندای پسر سرافراز فاطمه (س).



