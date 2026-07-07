یکصد و بیست و هفتمین شب تجمعات مردمی در حمایت از نیرو‌های مسلح و رهبری، همراه با مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب و قائد امت در همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یکصد و بیست و هفتمین شب تجمعات مردمی با حضور گسترده گروه های مختلف مردم در همدان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با اعلام حمایت از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و رهبری بر حفظ وحدت، اقتدار ملی و ادامه راه انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این مراسم همچنین با مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب و قائد امت همراه بود و حاضران با قرائت دعا، مرثیه‌سرایی و سر دادن شعار‌های حماسی، یاد و خاطره آن شخصیت برجسته را گرامی داشتند و بر تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.