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یکصد و بیست و هفتمین شب تجمعات مردمی در حمایت از نیروهای مسلح و رهبری، همراه با مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب و قائد امت در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یکصد و بیست و هفتمین شب تجمعات مردمی با حضور گسترده گروه های مختلف مردم در همدان برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم با اعلام حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و رهبری بر حفظ وحدت، اقتدار ملی و ادامه راه انقلاب اسلامی تأکید کردند.
این مراسم همچنین با مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب و قائد امت همراه بود و حاضران با قرائت دعا، مرثیهسرایی و سر دادن شعارهای حماسی، یاد و خاطره آن شخصیت برجسته را گرامی داشتند و بر تداوم آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.