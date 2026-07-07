به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اقشار مختلف مردم با حضور پرشور خود، بار دیگر بر وحدت، همبستگی و ایستادگی در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند شرکت‌کنندگان در این اجتماع، حضور میلیونی مردم در تهران و شهرستان‌ها را نشانه‌ای از انسجام ملی و پشتوانه‌ای برای اقتدار سیاسی و امنیت پایدار کشور دانستند.

در این مراسم، حاضران با سر دادن شعارهای حماسی و انقلابی، بر ادامه راه شهیدان، خونخواهی رهبر شهید امت و حفظ عزت و استقلال ایران اسلامی تأکید کردند.

این حضور گسترده، جلوه‌ای از همدلی و سرمایه اجتماعی ملت ایران بود؛ حضوری که به باور مردم، آینده سیاسی کشور را استوارتر و امنیت ملی را مستحکم‌تر خواهد ساخت.