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همزمان با تداوم حضور گسترده مردم در آیینهای تجمعات شبانه، صدوبیست و هشتمین تجمع شبانه مردم شهرستان قرچک با محوریت خونخواهی رهبر شهید امت در میدان امام خمینی(ره) این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اقشار مختلف مردم با حضور پرشور خود، بار دیگر بر وحدت، همبستگی و ایستادگی در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند شرکتکنندگان در این اجتماع، حضور میلیونی مردم در تهران و شهرستانها را نشانهای از انسجام ملی و پشتوانهای برای اقتدار سیاسی و امنیت پایدار کشور دانستند.
در این مراسم، حاضران با سر دادن شعارهای حماسی و انقلابی، بر ادامه راه شهیدان، خونخواهی رهبر شهید امت و حفظ عزت و استقلال ایران اسلامی تأکید کردند.
این حضور گسترده، جلوهای از همدلی و سرمایه اجتماعی ملت ایران بود؛ حضوری که به باور مردم، آینده سیاسی کشور را استوارتر و امنیت ملی را مستحکمتر خواهد ساخت.