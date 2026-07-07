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در شب پانزدهم تیر و همزمان با یکصد و بیست و هشتمین شب تجمعات مردمی، شهرستان پردیس شاهد حضور پرشور شهروندانی بود که برای بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب، راهی تهران شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این بدرقه عظیم، پیام روشنی از اقتدار، انسجام و اتحاد ملی داشت. مردم پردیس با حضور خود ثابت کردند که ایران اسلامی با وجود همه تحریمها و تهدیدها، همچنان یکپارچه و استوار ایستاده است.
مردم، رهبر شهید خود را با چشمانی اشکبار و مشتهایی گرهکرده بدرقه کردند. شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» فریاد مردم در شب وداع بود.
این حضور حماسی، عمق پیوند ناگسستنی رهبر و امت را به تصویر کشید؛ رابطهای که فراتر از سیاست، عشقی قلبی و تاریخی است. مردم پردیس نشان دادند که در سختترین شرایط، پشت سر ولایت خود ایستادهاند.
مردم امروز دین خود را با حضور در این مراسم ادا کردند. شهروندان پردیسی گفتند: «آمدیم تا دینمان را به رهبرمان ادا کنیم و بگوییم تا آخرین قطره خون، پای انقلاب میمانیم.