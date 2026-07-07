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شهرداری کرمان با استقرار نیروهای خدماتی در منطقه ۱۲ تهران و برنامهریزی برای اسکان زائران، خدمات گستردهای به شرکتکنندگان در مراسم تشییع شهید ایران ارائه کرد و شهردار کرمان نیز با حضور میدانی، روند خدمترسانی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،شهرداری کرمان همزمان با برگزاری مراسم تشییع شهید ایران در تهران، با استقرار نیروهای خدماتی در منطقه ۱۲، خدمات گستردهای به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم ارائه کرد.
در جریان این خدمترسانی، اسکان زائران کرمانی با برنامهریزی مناسب انجام شد و افرادی که پیش از سفر از طریق نرمافزار «دیارمرد» ثبتنام کرده بودند، بهخوبی از خدمات اسکان و رفاهی پیشبینیشده بهرهمند شدند.
شهردار کرمان نیز در روزهای برگزاری مراسم با حضور میدانی در محل استقرار زائران و نیروهای خدماتی، از نزدیک روند خدمترسانی را بررسی کرد و بر تداوم ارائه خدمات مطلوب تا پایان مأموریت تأکید داشت.
بر اساس این گزارش، هماهنگی مناسب میان عوامل اجرایی و حضور میدانی شهردار کرمان، موجب شد خدمات شهرداری کرمان به زائران مراسم تشییع شهید ایران در منطقه ۱۲ تهران بهصورت منظم و رضایتبخش ارائه شود.